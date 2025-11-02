Два человека погибли на донской трассе при столкновении легковушки с фурой

Смертельная авария произошла 1 ноября в Орловском районе Ростовской области.

1 ноября в 11.48 часов на 124 км + 22 м автодороги «Котельниково-Песчанокопское» 75-летний водитель на «ВАЗ-2110», по предварительным данным, вылетел на обочину, а затем — на встречку. На полосе встречного движения легковушка столкнулась со встречным грузовиком DAF с полуприцепом. Фурой управлял 55-летний мужчина.

«В результате ДТП водитель и неустановленный пассажир «ВАЗ-2110» погибли на месте происшествия», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, проводились следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП. Движение на трассе было временно перекрыто.

Госавтоинспекция Ростовской области призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать требования Правил дорожного движения, быть внимательными и взаимно вежливыми на дороге.

Фото: Госавтоинспекция по РО