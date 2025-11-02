Главная » Новости Ростовской области

Два человека погибли на донской трассе при столкновении легковушки с фурой

На чтение 1 мин Просмотров 64 Опубликовано

Смертельная авария произошла 1 ноября в Орловском районе Ростовской области.

Новости Ростовской области

1 ноября в 11.48 часов на 124 км + 22 м автодороги «Котельниково-Песчанокопское» 75-летний водитель на «ВАЗ-2110», по предварительным данным, вылетел на обочину, а затем — на встречку. На полосе встречного движения легковушка столкнулась со встречным грузовиком DAF с полуприцепом. Фурой управлял 55-летний мужчина.

«В результате ДТП водитель и неустановленный пассажир «ВАЗ-2110» погибли на месте происшествия», — сообщает Госавтоинспекция по Ростовской области.

На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, проводились следственные мероприятия. Устанавливаются все обстоятельства ДТП. Движение на трассе было временно перекрыто.

Госавтоинспекция Ростовской области призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать требования Правил дорожного движения, быть внимательными и взаимно вежливыми на дороге.

Ранее мы рассказывали, что 31 октября на М-4 «Дон» 45-летний водитель погиб при столкновении двух грузовиков.

Фото: Госавтоинспекция по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Госавтоинспекция ДТП Ростовская область происшествия Ростовская область смертельная авария
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru