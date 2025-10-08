Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области утонул 9-летний мальчик

На чтение 1 мин Просмотров 52 Опубликовано

Трагедия произошла 8 октября в хуторе Глубокий Каменского района.

Новости Ростовской области

Тело ребенка обнаружили очевидцы в искусственном пруду. Обстоятельства трагедии выясняют специалисты, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

«С начала года в регионе на воде погибли 57 человек, 9 из которых дети. За летний купальный сезон утонул 31 человек, в том числе 5 детей».

Фото ГУ МЧС России по Ростовской области

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

безопасность на воде МЧС Ростовская область утонул ребенок
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru