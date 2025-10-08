В Ростовской области утонул 9-летний мальчик

Трагедия произошла 8 октября в хуторе Глубокий Каменского района.

Тело ребенка обнаружили очевидцы в искусственном пруду. Обстоятельства трагедии выясняют специалисты, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

«С начала года в регионе на воде погибли 57 человек, 9 из которых дети. За летний купальный сезон утонул 31 человек, в том числе 5 детей».