В Ростовской области утонул 9-летний мальчик

Трагедия произошла 8 октября в хуторе Глубокий Каменского района.
Тело ребенка обнаружили очевидцы в искусственном пруду. Обстоятельства трагедии выясняют специалисты, сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.
«С начала года в регионе на воде погибли 57 человек, 9 из которых дети. За летний купальный сезон утонул 31 человек, в том числе 5 детей».
Фото ГУ МЧС России по Ростовской области
