Главная » Новости Ростовской области

Утонул 31 человек: на Дону подвели итоги купального сезона 2025 года

На чтение 2 мин Просмотров 22 Опубликовано

В ГУ МЧС России по Ростовской области подвели итоги завершившегося купального сезона. По данным ведомства, на водоемах региона за лето утонул 31 человек, в том числе пятеро детей.

Новости Ростовской области

В 2025 году на территории Ростовской области работали 96 пляжей. За лето было спасено 11 человек. Аварии с маломерными судами не происходили. Инспекторы ГИМС, спасатели, представители администраций, полиции, волонтёры и казаки провели более 400 патрулей, в ходе которых выявили 353 нарушения и составили более 340 протоколов.

«Осень — отличное время для любителей рыбной ловли, однако чтобы отдых не обернулся бедой, важно соблюдать правила безопасности на водоемах», — напоминают спасатели.

Перед выходом на водоем обязательно учитывайте прогноз погоды. Избегайте рыбалки в ветреную погоду или в темное время суток. Откажитесь от употребления алкоголя. Согласно статистике, более чем в 90% происшествий на воде страдают мужчины, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения.

Для предотвращения несчастных случаев рекомендуется рыбачить недалеко от берега. Перед выходом на водоем сообщите родным о месте и времени рыбалки.

Убедитесь, что у вас есть все необходимые средства спасения и подачи сигналов. Проверьте состояние лодки, исправность весел и наличие спасательного круга, жилета и емкости для откачивания воды.

Двигайтесь по воде только в исправной и правильно оборудованной лодке. Не перегружайте ее. Если лодка рассчитана на трех человек, не стоит рисковать и брать с собой четвёртого.

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

безопасность на воде купальный сезон МЧС Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru