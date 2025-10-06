Утонул 31 человек: на Дону подвели итоги купального сезона 2025 года

В ГУ МЧС России по Ростовской области подвели итоги завершившегося купального сезона. По данным ведомства, на водоемах региона за лето утонул 31 человек, в том числе пятеро детей.

В 2025 году на территории Ростовской области работали 96 пляжей. За лето было спасено 11 человек. Аварии с маломерными судами не происходили. Инспекторы ГИМС, спасатели, представители администраций, полиции, волонтёры и казаки провели более 400 патрулей, в ходе которых выявили 353 нарушения и составили более 340 протоколов.

«Осень — отличное время для любителей рыбной ловли, однако чтобы отдых не обернулся бедой, важно соблюдать правила безопасности на водоемах», — напоминают спасатели.

Перед выходом на водоем обязательно учитывайте прогноз погоды. Избегайте рыбалки в ветреную погоду или в темное время суток. Откажитесь от употребления алкоголя. Согласно статистике, более чем в 90% происшествий на воде страдают мужчины, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения.

Для предотвращения несчастных случаев рекомендуется рыбачить недалеко от берега. Перед выходом на водоем сообщите родным о месте и времени рыбалки.

Убедитесь, что у вас есть все необходимые средства спасения и подачи сигналов. Проверьте состояние лодки, исправность весел и наличие спасательного круга, жилета и емкости для откачивания воды.

Двигайтесь по воде только в исправной и правильно оборудованной лодке. Не перегружайте ее. Если лодка рассчитана на трех человек, не стоит рисковать и брать с собой четвёртого.

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области