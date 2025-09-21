Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области тело неизвестного мужчины нашли в реке

20 сентября в Ростовской области в реке Глубокой утонул мужчина, личность которого устанавливается. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Трагедия произошла в Каменском районе неподалеку от хутора Красновка.

«Тело погибшего из реки извлекли на берег спасатели  Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области в реке Сухой Еланчик утонул рыбак.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области

