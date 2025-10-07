Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области таможенники обнаружили незадекларированное топливо на судне из Турции

На борту турецкого судна сотрудники Ростовской таможни обнаружили на 2,5 тонны топлива больше, чем было указано в декларации.

Теплоход, прибывший из турецкого порта Мерсин, проходил досмотр в морском пункте пропуска Ростова-на-Дону. Судно должно было начать международную перевозку грузов на таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В ходе таможенного досмотра выявлено несоответствие заявленного перевозчиком количества топлива фактическому объему горючего на борту судна. В штатных топливных баках таможенники обнаружили на 2,5 тонны топлива больше, чем было указано в декларации.

Владимир Ничипурович, начальник таможенного поста «Речной порт Ростов-на-Дону», пояснил, что по результатам проверки в отношении перевозчика и капитана судна возбуждены дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ.

«Данная статья предусматривает штрафы для юридических лиц в размере от половины до двукратной стоимости незадекларированного товара, с конфискацией или без нее. Образцы топлива направлены в лабораторию экспертно-криминалистической службы для определения его стоимости», — пояснил Владимир Ничипурович.

Фото Ростовской таможни

