В Ростовской области стартовал второй день голосования

13 сентября в 8 часов утра открыли свои двери более 2500 избирательных участков, начался второй день голосования на выборах губернатора Ростовской области.

Жители Заветинского, Зимовниковского, Орловского и Ремонтненского районов также выбирают депутата донского парламента. А в девяти муниципалитетах голосуют за депутатов представительных органов, будет распределено 204 мандата.

Как сообщает региональный Избирком, в нынешних выборах примут участие более 55 тысяч впервые голосующих жителей донского региона. Голосовать можно как очно, так и онлайн. Заявления для участия в выборах посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подали около 260 тысяч донских избирателей. Большая часть из них уже сделала свой выбор в первый день голосования.

Реализовать свои избирательные права жители Ростовской области смогут еще и завтра, 14 сентября. Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00.

В первый день выборов губернатора Ростовской области явка избирателей составила 25,54%, нарушений зафиксировано не было.

Фото их архива