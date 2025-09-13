Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области стартовал второй день голосования

На чтение 1 мин Просмотров 41 Опубликовано

13 сентября в 8 часов утра открыли свои двери более 2500 избирательных участков, начался второй день голосования на выборах губернатора Ростовской области.

Новости Ростовской области

Жители Заветинского, Зимовниковского, Орловского и Ремонтненского районов также выбирают депутата донского парламента. А в девяти муниципалитетах голосуют за депутатов представительных органов, будет распределено 204 мандата.

Как сообщает региональный Избирком, в нынешних выборах примут участие более 55 тысяч впервые голосующих жителей донского региона. Голосовать можно как очно, так и онлайн. Заявления для участия в выборах посредством дистанционного электронного голосования (ДЭГ) подали около 260 тысяч донских избирателей. Большая часть из них уже сделала свой выбор в первый день голосования.

Реализовать свои избирательные права жители Ростовской области смогут еще и завтра, 14 сентября. Избирательные участки работают с 8.00 до 20.00.

В первый день выборов губернатора Ростовской области явка избирателей составила 25,54%, нарушений зафиксировано не было.

Фото их архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

выборы-2025 новости Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru