В Ростовской области совместные рейды выявили 177 нарушений в сфере отходов

В Ростовской области ужесточили борьбу с нелегальными перевозчиками мусора, что привело к значительным штрафам на общую сумму в миллион рублей.

Совместные рейды министерства природных ресурсов и экологии региона и Главного управления МВД проводятся с марта 2025 года по поручению губернатора Юрия Слюсаря. Цель такой работы — пресечение деятельности «серых возчиков».

На сегодняшний день составлено 177 административных протоколов. Как отмечает и.о. главы Минприроды Дона Алла Кушнарева, наблюдается снижение количества составленных протоколов.

«Это говорит о действенности наших совместных рейдов с представителями правоохранительных органов. Но, несмотря на положительный результат, рейды останутся регулярными», — приводит donland.ru слова руководителя ведомства.

Напомним, за нарушения в сфере обращения с отходами предусмотрены серьезные штрафы: для граждан — от 2 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц и ИП — от 40 до 80 тысяч рублей, для юридических лиц — от 30 до 250 тысяч рублей. При повторных нарушениях суммы штрафов увеличиваются, а транспортные средства могут быть конфискованы.

Отметим, что на сайте административной инспекции Ростовской области работает специальный раздел «Доска позора», где публикуются данные о нарушителях. Жители области могут сообщать о фактах незаконного сброса мусора в неустановленных местах через онлайн-форму, приложив фотографии.

Фото: donland.ru