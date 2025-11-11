В Ростовской области сняли карантин, введенный из-за вредителя томатов

В Ростовской области отменен карантинный фитосанитарный режим на площади более 280 га, введенный из-за южноамериканской томатной моли, сообщает региональный Россельхрзнадзор.

Южноамериканская томатная моль – опасный вредитель, уничтожающий томаты в открытом и закрытом грунте. В 2022 году очаги карантинного объекта обнаружили в границах Самарского сельского поселения Азовского района, после чего там была установлена карантинная фитосанитарная зона.

«Ежегодно проводился комплекс мероприятий по ликвидации очагов, в том числе регулярный контроль и осмотр с выездом на место, отбором и исследованием проб», — рассказали в ведомстве.

Сейчас режим карантина ликвидирован, поскольку в фитасанитарной зоне с 2022 года по 2025 год вредителей больше не выявлялось.

Фото 61.fsvps.gov.ru