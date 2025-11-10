На полях Ростовской области не обнаружили зимующих саранчовых вредителей

Осенью в Ростовской области исследовано около 14 тысяч гектаров территорий на предмет зимующих саранчовых вредителей, сообщает региональный Россельхознадзор.

Специалисты не обнаружили в полях кубышек саранчовых — капсул с плотной оболочкой, в которые самки саранчи откладывают яйца.

«Это связано с низкой численностью имаго саранчовых благодаря своевременным защитным мерам, проведённым весной и летом», — отметили в ведомстве.

Всего в течение года на наличие саранчовых было обследовано 65,5 тысяч гектаров донских земель. Скоординированная работа велась на приграничных территориях сотрудниками «Россельхозцентр» по Ростовской области, Ставропольскому краю, Республике Калмыкия и Краснодарскому краю. Сейчас она продолжается.

Фото Россельхознадзора РО