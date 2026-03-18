В Ростовской области СК возбудил дело о распространении детской порнографии

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело по факту распространения в интернете порнографических материалов с участием детей и подростков. Следствие подозревает в совершении этого преступления 20-летнего студента.

Следственный отдел по Октябрьскому району Ростова-на-Дону возбудил уголовное дело в отношении молодого человека по пунктам «а, г» части 2 статьи 242.1 Уголовного кодекса РФ. Эта статья предусматривает ответственность за хранение в целях распространения материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

По данным следствия, в феврале 2026 года подозреваемый, находясь дома, с использованием сети Интернет распространял материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних и малолетних лиц.

«Его противоправная деятельность была пресечена в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД России по Ростовской области», — сообщает региональное управление СКР.

В пресс-службе донского главка пояснили, что в ходе обыска по месту жительства у подозреваемого полицейские изъяли телефон.

«В настоящее время следственными органами принято процессуальное решение. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — уточняется в сообщении.

Следователи проводят комплекс необходимых действий для установления всех обстоятельств дела и сбора доказательств. Расследование продолжается.

Фото: СКР по региону