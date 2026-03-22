В Ростовской области СК направил в суд дело о смертельном конфликте на строительной базе

В Ростовской области перед судом предстанет 57-летний житель Белокалитвенского района, обвиняемый в убийстве. Об этом информирует пресс-служба регионального Следственного комитета.

Новости Ростовской области

По данным следствия, инцидент произошел в январе нынешнего года на территории строительной базы в Тацинском районе. В ходе конфликта с 56-летним знакомым фигурант нанес потерпевшему множественные удары ножом и топором. От полученных травм мужчина скончался на месте. Подозреваемый был задержан вскоре после совершения преступления.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области задержаны четверо мужчин по делу о крупном наркосбыте.

