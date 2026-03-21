В Ростовской области задержаны четверо мужчин по делу о крупном наркосбыте

У одного из подозреваемых обнаружено огнестрельное оружие.

В Ростовской области полицейские и росгвардейцы пресекли деятельность группы, занимавшейся выращиванием и сбытом наркотиков. В ходе операции задержаны четыре жителя Зерноградского района, у которых изъяли крупную партию запрещенных веществ и огнестрельное оружие.

Оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Ростовской области при поддержке бойцов Росгвардии задержали четверых мужчин в возрасте от 28 до 47 лет — жителей поселка Сорговый. Они подозреваются в распространении крупной партии каннабиса, а один из задержанных — также в незаконном хранении оружия.

По данным правоохранителей, группа на территории частного домовладения в Веселовском районе в горшках выращивала наркосодержащие растения. После переработки и фасовки изготовленные вещества сбывались в Ростове-на-Дону, а также в Зерноградском и Веселовском районах.

«В ходе обысков по месту культивации растений и в жилищах подозреваемых изъято более четырех килограммов марихуаны, свыше килограмма гашишного масла и 107 кустов конопли. Также обнаружены фасовочные материалы, электронные весы, средства связи, пистолет Ярыгина и боеприпасы к нему», — рассказали подробности в донском главке.

По данным фактам следователями Главного следственного управления регионального ГУ МВД возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 и 5 ст. 228.1 и ч. 1 ст. 222 УК РФ. Все фигуранты на время расследования заключены под стражу.

Иллюстрация: скрин оперативного видео ГУ МВД России по РО