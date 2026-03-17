В Ростовской области системы ПВО сработали в ночь на 17 марта, пострадавших нет

В ночь на 17 марта в Ростовской области силы ПВО вновь отразили вражескую воздушную атаку, сбив 6 БПЛА. Разрушений на земле удалось избежать, жители не пострадали.

Как сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь, на этот раз беспилотники уничтожены в Каменском районе.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться», — написал он в своем telegram-канале.

По информации Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи с дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 206 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 6 – в Ростовской области.

