В Ростовской области с 1 октября повысят платежи за коммуналку почти на 10%

Второе за год повышение тарифов на ЖКУ ожидает жителей Дона.

С 1 октября 2026 года жители Ростовской области столкнутся с очередным повышением платежей за коммунальные услуги. Согласно данным региональной службы по тарифам, опубликованным на сайте областного правительства, средний рост составит 9,8% по сравнению с уровнем января 2026 года.

Руководитель Региональной службы по тарифам Ростовской области Алексей Лукьянов в эфире радио «Комсомольская правда – Ростов» уточнил, насколько вырастет коммуналка.

«Больше всего подорожает электроэнергия — на 11,3%. Тарифы на отопление увеличатся на 9,9%, на услуги водоснабжения, водоотведения и вывоза мусора — на 9,8%», — приводит источник слова чиновника.

Отметим, что это уже второе повышение в текущем году — с 1 января тарифы выросли на 1,7% из-за изменения ставки НДС.

Тарифы на свет и газ будут едиными для всего региона, а плата за тепловую энергию, водоснабжение, водоотведение и вывоз мусора будет отличаться. В отдельных муниципалитетах максимально допустимое отклонение от среднего показателя может достигать 11,9%.

При этом экономически обоснованные тарифы, рассчитанные службой, вырастут значительно сильнее.

Например, тарифы на электроэнергию в зависимости от диапазона потребления увеличатся с 9,07% до 13,36%, на природный газ — до 9,9%, при этом стоимость сжиженного газа останется неизменной. Наиболее существенный рост ожидается для тепловой энергии — на 26,2%, водоснабжение подорожает на 19,2%, а водоотведение — на 14,3%.

Однако фактический рост платежей для населения ограничат установленным индексом в 9,8%. Такой порядок, закрепленный постановлением регионального правительства от 2013 года, предполагает, что разница между экономически обоснованными и фактическими тарифами будет компенсироваться за счет средств областного и местного бюджетов.

