Жители Ростовской области могут претендовать на перерасчет платы за коммунальные услуги в нескольких случаях. МинЖКХ региона в связи с поступающими вопросами разъяснило порядок, установленный Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.

Корректировка суммы в квитанции возможна как в сторону уменьшения, так и увеличения, например, при выявлении неучтенных потребителей.

Перерасчет в связи с временным отсутствием

Один из распространенных поводов — временное отсутствие жильцов в квартире более пяти полных календарных дней подряд. В этом случае можно обратиться за перерасчетом платы за вывоз твердых коммунальных отходов, а также за холодное и горячее водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение (кроме отопления) и водоотведение.

Важное условие: перерасчет по ресурсам возможен только при отсутствии индивидуальных счетчиков и подтвержденной актом невозможности их установки. Если приборы учета есть, начисления идут по их показаниям.

Необходимые документы:

заявление в управляющую или ресурсоснабжающую организацию с указанием периода отсутствия;

выписка из ЕГРН, подтверждающая право собственности;

адресная справка о зарегистрированных лицах;

документы, подтверждающие продолжительность отсутствия (проездные билеты, счета из гостиницы, командировочное удостоверение, справка о лечении в стационаре, документы о временной регистрации по месту пребывания и др.);

акт об отсутствии технической возможности установки приборов учета — требуется только для перерасчета за воду, свет и газ, если счетчиков нет.

Заявление может быть подано до отъезда либо в течение 30 дней после возвращения. Документы направляются лично в организацию, выставляющую счета, либо заказным почтовым отправлением. Перерасчет производится в течение пяти рабочих дней и отражается в ближайшем платежном документе.

Перерасчет при некачественных услугах или перебоях в подаче

Это может быть отклонение температуры горячей воды от норматива в 60°С, низкая температура в квартире зимой, длительные отключения или нарушение графика вывоза мусора.

Как зафиксировать нарушение? Сообщите в аварийно — диспетчерскую службу или свою управляющую организацию (устно или письменно). Заявка регистрируется, назначается время проверки. По итогам составляется акт проверки, который подписывают представители исполнителя и потребитель. В акте указываются дата, время, характер нарушения и методы его фиксации. Если представители не явились, акт может быть подписан не менее чем двумя незаинтересованными лицами (например, соседями).

Важно: дата подписания акта считается началом периода перерасчета. Окончание — дата подписания акта об устранении нарушений.

Перерасчет при некорректных начислениях поставщика

Если вы обнаружили ошибку в начислениях (например, неверно применен тариф, неправильно учтены показания счетчиков, начислено за вывоз мусора в период отсутствия, хотя вы сделали перерасчет), необходимо обратиться к исполнителю услуг с заявлением о перерасчете. К заявлению надо приложить подтверждающие документы (копии показаний, акты поверки счетчиков, ранее поданные заявления об отсутствии).

Особые случаи касаются приборов учета с истекшим межповерочным интервалом. Если после поверки счетчик признан исправным, его показания за период после окончания срока поверки могут быть признаны достоверными. Однако порядок перерасчета в таких случаях определяется либо по соглашению с исполнителем, либо в судебном порядке.

Куда обращаться, если перерасчет не сделан

Выбор инстанции зависит от того, кто именно должен был сделать перерасчет, но не сделал этого.

Если перерасчет не сделала управляющая организация, следует обращаться в Государственную жилищную инспекцию Ростовской области — это надзорный орган за деятельностью управляющих организаций. Телефон: (863) 210-22-16, 210-22-14, адрес: г. Ростов-на-Дону, пр. Театральный, 85, сайт: https://gzhi.donland.ru/

Если перерасчет не сделала ресурсоснабжающая организация (например, поставщик воды, тепла, электроэнергии или региональный оператор по вывозу мусора при прямых договорах), следует обращаться напрямую к поставщику с повторным заявлением, а если реакции нет — в прокуратуру или Роспотребнадзор, которые контролируют соблюдение прав потребителей и законность действий ресурсоснабжающих организаций.

