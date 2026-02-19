Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области из-за ремонта на трассе М-4 «Дон» образовалась 5-километровая пробка

19 февраля в Ростовской области на федеральной трассе М-4 «Дон» ведутся дорожные работы, которые привели к образованию затора. Водителям, следующим в сторону Ростов-на-Дону, рекомендуется заранее скорректировать маршрут.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, дорожно-ремонтные работы проводятся на участке с 1012 по 1015 километр автодороги. В результате ямочного ремонта движение затруднено на участке протяженностью примерно в пять километров. Автомобилистам советуют учитывать эту информацию при планировании поездки.

Ранее мы рассказали, что еще два участка трассы «Новороссия» под Таганрогом расширят до четырех полос.

