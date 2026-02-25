В Ростовской области ремонт дорожного полотна создаст заторы на 1010-1020 км трассы М-4 «Дон»

25 февраля в Ростовской области будет затруднено движение на участке с 1010 по 1020 км трассы М-4 «Дон» в северном направлении, предупреждает региональная Госавтоинспекция.

В течение дня подрядные организации будут выполнять ямочный ремонт, срез дорожного полотна и укладку асфальта. Работы затронут как левую, так и правую полосы движения, что неизбежно приведет к сужению проезжей части и образованию заторов.

Для минимизации потерь времени автоинспекция рекомендует водителям, следующим в северном направлении, воспользоваться объездным маршрутом. Оптимальным вариантом является съезд с магистрали на 1039 километре в Новочеркасск с последующим движением через город Шахты.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения заранее планировать поездку, учитывая информацию о проводимых работах, строго соблюдать установленные знаки и указания регулировщиков, а также проявлять повышенную внимательность на указанном участке трассы.

Фото из архива