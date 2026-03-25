В Ростовской области реконструкция ключевого участка М-4 «Дон» идет с опережением графика

На ключевом участке реконструкции федеральной трассы М-4 «Дон» в Ростовской области строители вышли на активную фазу работ. Сейчас средняя готовность двадцати искусственных сооружений на отрезке с 933-го по 1024-й километр уже достигла 50%, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

Особенно высокие темпы демонстрируют несколько объектов. Опережающий график отмечается на путепроводах, расположенных на 939-м, 969-м, 993-м и 1023-м километрах, а также на мосту через реку Аюту на 1009-м км. Параллельно ведется комплексное обновление дорожного полотна для улучшения его характеристик. На сегодня уже завершено устройство дорожной одежды на шести полосах движения общей протяженностью 23 км, что в будущем повысит комфорт и безопасность для водителей.

Все работы ведутся с оглядкой на интенсивный трафик магистрали. Для минимизации неудобств были заранее построены временные объездные пути и мосты, обеспечивающие бесперебойное движение. Полное завершение реконструкции этого участка намечено на 2027 год.

Ранее мы рассказали, что Минтранс Ростовской области намерен завершить проектирование путепровода на подъезде к Батайску к 15 июля.

