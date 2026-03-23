Минтранс Ростовской области намерен завершить проектирование путепровода на подъезде к Батайску к 15 июля

В Ростовской области активно ведется подготовка к реконструкции путепровода на дороге «Северный подъезд к г. Батайску». Работы проводятся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Новости Ростовской области

Сейчас подрядная организация завершила ключевой подготовительный этап: выполнены все необходимые инженерные изыскания и предпроектные работы, выбран оптимальный маршрут трассы и рассчитана предварительная сметная стоимость. Специалисты сосредоточены на оптимизации будущих строительно-монтажных работ. Особое внимание уделяется разработке технологических решений, которые минимизируют влияние графика движения поездов на ход строительства. Это позволит значительно сократить общие сроки реконструкции объекта.

«Путепровод на северном подъезде к Батайску имеет большое социальное значение для тысяч автомобилистов, ежедневно пользующихся этим маршрутом. Понимаем ответственность и необходимость обеспечить бесперебойное транспортное сообщение. Поэтому министерство совместно с проектировщиками работает над тем, чтобы завершить разработку документации раньше установленного контрактом срока — 15 июля этого года, — рассказала заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Алена Беликова.

