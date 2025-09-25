Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области продолжит свою работу мобильный «Поезд здоровья»

На чтение 2 мин Просмотров 11 Опубликовано

В октябре 2025 года, по инициативе губернатора Юрия Слюсаря, медицинские бригады «Поезда здоровья» возобновят свою работу после небольшого перерыва.

Новости Ростовской области

Медики вновь отправятся в города и районы Ростовской области, чтобы оказывать помощь местным жителям, сообщает портал донского правительства.

Сейчас специалисты составляют план-график выездов мобильных бригад. В первую очередь, «Поезд здоровья» будет направлен в те муниципалитеты, где жители особенно нуждаются в квалифицированной помощи узких специалистов. Бригады будут формироваться с учётом потребностей конкретных территорий. В течение нескольких месяцев специализированные автомобили с диагностическим оборудованием посетят практически все районы Дона.

На встрече с медиками Юрий Слюсарь выразил  благодарность за их труд. Губернатор подчеркнул, что «Поезд здоровья» является временной, но необходимой мерой, которая позволяет жителям получать квалифицированную медицинскую помощь в условиях дефицита врачей в больницах региона.

«То, что вы делаете, — это буквально спасение жизней людей, — сказал Юрий Слюсарь. — Мы продолжим бороться за каждого врача и сохраним эффективные меры оказания медицинской помощи».

Напомним, передвижной медицинский комплекс работал в этом году по губернаторскому проекту «Медицина на Дону». С апреля мобильные медицинские бригады совершили 50 выездов в 47 муниципалитетов Дона, провели более 40 тысяч обследований.

В «Поезде здоровья» можно было обследоваться по самым разным направлениям. В состав мобильной поликлиники включены диамобиль, кардиомобиль, стоматологический комплекс, модуль «Детский доктор», цифровой маммограф и флюорограф. Прием проводят кардиолог, онколог, акушер-гинеколог, хирург, эндокринолог, офтальмолог, нефролог и другие специалисты.

По результатам обследований более 680 дончан были госпитализированы, а свыше трёх тысяч человек отправлены на дополнительное обследование.

Ранее мы рассказывали, что около двух тысяч таганрожцев прошли экспресс-обследование в «Пунктах здоровья».

Фото: donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

здоровье здравоохранение медики медицина Поезд здоровья Юрий Слюсарь
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru