5 марта во второй половине дня и вечером в Ростовской области продолжается ветровой нагон воды в устье реки Дон, сообщает региональное ГУ МЧС.

По информации ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», уровень воды у города Азова достигнет неблагоприятной отметки. В связи с этим есть вероятность возникновения происшествий, связанных с подтоплением низменных и прибрежных территорий населенных пунктов и внутрипоселковых дорог.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112», звонок бесплатный.

Фото ГУ МЧС по РО