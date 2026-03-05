Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области продолжается ветровой нагон воды в устье реки Дон

5 марта во второй половине дня и вечером в Ростовской области продолжается ветровой нагон воды в устье реки Дон, сообщает региональное ГУ МЧС.

По информации ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», уровень воды у города Азова достигнет неблагоприятной отметки. В связи с этим есть вероятность возникновения происшествий, связанных с подтоплением низменных и прибрежных территорий населенных пунктов и  внутрипоселковых дорог.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112», звонок бесплатный.

Фото ГУ МЧС по РО

