В Ростовской области пассажирский состав насмерть сбил 53-летнюю женщину

В Ростовской области на железнодорожной станции Зверево произошел несчастный случай со смертельным исходом, в результате которого погибла местная жительница, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.  

Инцидент случился на 1085-м километре пути, где женщину сбил пассажирский поезд. Сотрудники транспортной полиции незамедлительно выехали на место для проведения следственных действий. По предварительной версии, причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Установлено, что погибшей оказалась 53-летняя жительница города Зверево.

Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства случившегося. По завершении проверки следственные органы примут процессуальное решение.

Транспортные полицейские напоминают, что переход железнодорожных путей разрешен только в специально оборудованных местах — по пешеходным мостам, тоннелям и переездам. При их отсутствии необходимо пользоваться настилами, предварительно убедившись в отсутствии приближающегося состава.

Ранее мы рассказали, что на Дону под поездом погибла 39-летняя женщина.

