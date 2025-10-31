Главная » Новости Ростовской области

На Дону под поездом погибла 39-летняя женщина

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

В Ростовской области 39-летнюю женщину насмерть сбил пассажирский поезд, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Новости Ростовской области

Трагедия произошла на железнодорожном перегоне Каменоломни — Локомотивстрой в районе Новочеркасска. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции.

«Установлена личность погибшей. Ей оказалась 39-летняя жительница Новочеркасска. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта», — уточняет ведомство.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение.

Напоминаем, что железная дорога — это зона повышенной опасности. Пути необходимо переходить только в установленных местах, пользуясь пешеходными мостами, тоннелями, переездами. На станциях, где их нет, пути следует переходить по настилам, предварительно убедившись в отсутствии поезда.

Ранее мы рассказывали, что в Ростовской области под грузовым поездом погибла 63-летняя женщина.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

безопасность железная дорога происшествия Ростовская область сбил поезд
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru