На Дону под поездом погибла 39-летняя женщина

В Ростовской области 39-летнюю женщину насмерть сбил пассажирский поезд, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Трагедия произошла на железнодорожном перегоне Каменоломни — Локомотивстрой в районе Новочеркасска. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции.

«Установлена личность погибшей. Ей оказалась 39-летняя жительница Новочеркасска. По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта», — уточняет ведомство.

Полицейские выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение.

Напоминаем, что железная дорога — это зона повышенной опасности. Пути необходимо переходить только в установленных местах, пользуясь пешеходными мостами, тоннелями, переездами. На станциях, где их нет, пути следует переходить по настилам, предварительно убедившись в отсутствии поезда.

Ранее мы рассказывали, что в Ростовской области под грузовым поездом погибла 63-летняя женщина.

Фото из архива