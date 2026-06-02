В Ростовской области обвиняемому в стрельбе по подростку грозит до 10 лет лишения свободы

В Ростовской области завершили расследование уголовного дела против 67-летнего жителя Боковского района, который выстрелил в подростка из пневматической винтовки.

Мужчину обвиняют по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением предмета, используемого в качестве оружия».

По данным следствия, 25 марта 2026 года обвиняемый находился во дворе своего дома в станице Каргинская Боковского района. Увидев двух незнакомых несовершеннолетних, он решил, что те бросали камни на крышу его гаража. Чтобы напугать подростков, мужчина выстрелил из пневматической винтовки металлической пулей в 15-летнего юношу. После ранения потерпевший обратился за медицинской помощью, врачи провели операцию по извлечению инородного тела из брюшной полости.

«Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде запрета определенных действий. В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщает пресс-служба Следкома по региону.

Максимальное наказание по инкриминируемой обвиняемому части статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы рассказывали о том, что в Краснодарском крае задержали жительницу Дона за убийство бывшего мужа молотком.

Фото: СУ СКР по Ростовской области