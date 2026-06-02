На Дону стартовал прием инициатив жителей на конкурсный отбор «Сделаем вместе»

В Ростовской области 1 июня 2026 года стартовал очередной этап конкурсного отбора инициативных проектов «Сделаем вместе». Участвовать в нем могут инициативы, выдвинутые на собраниях граждан и прошедшие предварительный отбор на портале vmeste.donland.ru.

Чтобы выдвинуть проект, жителям необходимо обратиться в администрацию своего города, района или поселения для проведения собрания. Разместить свою инициативу на сайте может любой совершеннолетний житель региона — прием предложений продлится до 18 августа включительно, информирует портал донского правительства.

Голосование по проектам начнется 29 августа и завершится 28 сентября. После этого администрации городов и районов подготовят заявки на участие в конкурсе по проектам, отобранным по итогам голосования. Прием заявок областными органами власти закончится 27 октября. Победителей конкурса объявят не позднее 27 ноября, а реализация проектов-победителей запланирована на 2027 год.

Губернаторский проект «Сделаем вместе» действует в Ростовской области с 2019 года. За это время при участии активных жителей, бизнеса и регионального бюджета уже реализовано более 1000 инициатив граждан. Общий объем финансирования составил порядка 2 млрд рублей.

С 2025 года по решению Законодательного Собрания и Правительства Ростовской области сумма областной субсидии на реализацию каждого инициативного проекта увеличена до 3 млн рублей.

Напомним, в Таганроге в 2025 году благодаря активному участию горожан и поддержке депутатов на конкурс губернаторской программы «Сделаем вместе!» было выдвинуто 20 инициатив жителей. 14 инициативных проектов стали победителями и получат финансирование для реализации в 2026 году.

«Уверена, что программа «Сделаем вместе!» — важный инструмент вовлечения жителей в процесс принятия решений относительно дальнейшего развития своего родного города. Именно такие совместные усилия приводят к положительным изменениям, которые ощутимы жителями ежедневно», — отмечала ранее глава Таганрога Светлана Камбулова.

Фото из архива

Правительство Ростовской области в мессенджере «MAX» https://max.ru/RostovRegion