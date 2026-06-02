23 тонны «лишнего» топлива обнаружили донские таможенники на теплоходе из Турции

В порту Азова таможенники обнаружили 23 тонны незадекларированного топлива на судне, прибывшем из Турции.

Теплоход, следовавший из порта Эрегли, остановился в пункте пропуска Морской порт Азов для прохождения таможенных процедур.

В ходе проверки сотрудники Ростовской таможни совместно с пограничниками УФСБ России по региону установили, что фактический объем горючего в штатных топливных емкостях превышает заявленный перевозчиком на 23 тонны.

Как пояснил начальник таможенного поста Морской порт Азов Виктор Кирдеев, по факту недекларирования товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию, в отношении капитана судна и перевозчика возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ.

«Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа для граждан и юридических лиц в размере от половины до двукратной стоимости товаров, ставших предметом правонарушения, с возможной конфискацией или без нее, а также альтернативно — конфискацию этих товаров», — сообщил Виктор Кирдеев.

Фото Ростовской таможни