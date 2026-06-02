Главная » Новости Ростовской области

23 тонны «лишнего» топлива обнаружили донские таможенники на теплоходе из Турции

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

В порту Азова таможенники обнаружили 23 тонны незадекларированного топлива на судне, прибывшем из Турции.

Новости Ростовской области

Теплоход, следовавший из порта Эрегли, остановился в пункте пропуска Морской порт Азов для прохождения таможенных процедур.

В ходе проверки сотрудники Ростовской таможни совместно с пограничниками УФСБ России по региону установили, что фактический объем горючего в штатных топливных емкостях превышает заявленный перевозчиком на 23 тонны.

Как пояснил начальник таможенного поста Морской порт Азов Виктор Кирдеев, по факту недекларирования товаров, подлежащих обязательному таможенному декларированию, в отношении капитана судна и перевозчика возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ.

«Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа для граждан и юридических лиц в размере от половины до двукратной стоимости товаров, ставших предметом правонарушения, с возможной конфискацией или без нее, а также альтернативно — конфискацию этих товаров», — сообщил Виктор Кирдеев.

Ранее мы рассказывали о том, что в Ростове на теплоходе нашли 12 тонн неучтенного топлива.

Фото Ростовской таможни

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

нарушения проверка Ростовская область таможня
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

© 2026 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru