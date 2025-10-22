Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области мужчина нырнул в реку Дон и утонул

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

В Ростовской области 40-летний мужчина утонул в реке Дон во время купания, сообщает региональное ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

Трагедия произошла в станице Еланской Шолоховского района 20 октября.

«По предварительной информации, 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения нырнул в реку. Выплыть он уже не смог», — пишет источник.

Тело погибшего извлекли на берег спасатели Вёшенского поисково-спасательного подразделения.

Ранее мы рассказали, что в Таганрогском заливе спасли рыбака, выпавшего за борт резиновой лодки.

Фото ГГ МЧС по РО (из архива)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости происшествия река Дон Ростовская область утонул мужчина
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru