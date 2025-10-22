В Ростовской области мужчина нырнул в реку Дон и утонул

В Ростовской области 40-летний мужчина утонул в реке Дон во время купания, сообщает региональное ГУ МЧС.
Трагедия произошла в станице Еланской Шолоховского района 20 октября.
«По предварительной информации, 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения нырнул в реку. Выплыть он уже не смог», — пишет источник.
Тело погибшего извлекли на берег спасатели Вёшенского поисково-спасательного подразделения.
Фото ГГ МЧС по РО (из архива)
