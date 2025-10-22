В Ростовской области мужчина нырнул в реку Дон и утонул

В Ростовской области 40-летний мужчина утонул в реке Дон во время купания, сообщает региональное ГУ МЧС.

Трагедия произошла в станице Еланской Шолоховского района 20 октября.

«По предварительной информации, 40-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения нырнул в реку. Выплыть он уже не смог», — пишет источник.

Тело погибшего извлекли на берег спасатели Вёшенского поисково-спасательного подразделения.

Ранее мы рассказали, что в Таганрогском заливе спасли рыбака, выпавшего за борт резиновой лодки.

Фото ГГ МЧС по РО (из архива)