В Ростовской области мошенница похитила у 24 человек почти 12 млн рублей

На похищенные у жителей региона средства аферистка покупала автомобили и ювелирные украшения.

Уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в серии мошеннических действий, жертвами которых стали 24 человека, передано в суд.

Подозреваемая представлялась сотрудником силовых структур и выманивала у граждан значительные суммы денег, обещая помочь с уголовным преследованием и «легализацией» справок об инвалидности.

В течение почти 7 лет — с декабря 2017 года по июнь 2024 года — фигурантка находила людей, которые получали пенсионные выплаты по справкам об инвалидности с ложными сведениями. В ходе доверительных бесед она представлялась сотрудником прокуратуры и предлагала «помощь» в освобождении от уголовной ответственности, а также обещала оформить законную справку об инвалидности.

Граждане, поверив аферистке и стремясь избежать проблем с законом, передавали ей крупные суммы денег, которые женщина присваивала себе. Общая сумма похищенного составила более 11,7 млн рублей.

«Во время оперативных мероприятий у злоумышленницы были изъяты три автомобиля и золотые украшения на сумму около 3 млн, приобретенные на похищенные средства», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество» с обвинительным заключением направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

