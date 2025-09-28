Сбер защитил от мошенников 90 млн рублей сбережений жителей Дона

Сбер подвел итоги работы по защите жителей Ростовской области от действий мошенников за 8 месяцев 2025 года. Благодаря оперативным действиям сотрудников банка удалось предотвратить хищение 90 млн рублей сбережений дончан.

По данным банка, каждый третий посетитель донских офисов Сбера, обратившийся за разблокировкой подозрительной операции, стал жертвой социальной инженерии. Злоумышленники убеждали людей брать кредиты или переводить средства на сторонние счета.

Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка, подчеркнул:

«Безопасность клиентов — абсолютный приоритет для Сбера. Мы постоянно совершенствуем системы мониторинга и искусственный интеллект для выявления подозрительной активности».

Эксперты Сбера выделили наиболее распространенные виды мошенничества

Спасение знакомых: мошенники выдают себя за близких людей, попавших в беду, и просят помощи через «сотрудников госорганов».

Безопасный счет: звонки от имени банка с требованием перевести сбережения на якобы защищенные счета.

Подтверждение данных: фишинговые сообщения от имени госучреждений с просьбой предоставить личные данные.

Обновление приложений: рассылка вредоносных ссылок под видом обновлений.

Выгодные инвестиции: предложение участия в высокодоходных схемах, которые оказываются финансовыми пирамидами.

Дали эксперты и рекомендации по безопасности

Для защиты от мошенников необходимо: не сообщать коды из СМС и личные данные незнакомцам, не пересылать фото банковских карт и документов, избегать перехода по подозрительным ссылкам, не скачивать неизвестные файлы.

«Важно помнить, что официальные лица никогда не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону или в мессенджерах», — отмечают в Сбере.

Иллюстрация сгенерирована нейросетью GigaChat