В Ростовской области Минтранс ужесточает контроль за графиком движения общественного транспорта

В Ростовской области с 1 апреля вступают в силу изменения в областной закон об административных правонарушениях. Теперь перевозчики, систематически нарушающие интервалы движения или не выпускающие транспорт на линию, будут подвергаться штрафам. Об этом сообщил заместитель министра транспорта региона Христофор Ермашов на совещании с представителями транспортных предприятий.

Сейчас на Дону реализуется программа по обновлению изношенного парка общественного транспорта. Средний возраст автобусов в регионе составляет 12,5 лет, трамваев – 15 лет, а троллейбусов – 16,5 лет, что подтверждает необходимость масштабной модернизации. По словам Христофора Ермашова, разработана долгосрочная программа. Ее цель – довести долю транспорта, не превышающего нормативный срок службы, до 85% в агломерациях и городах с населением более 50 тысяч человек. На текущий момент этот показатель в муниципалитетах равен 70,8%. Обновление подвижного состава планируется осуществлять как в рамках федеральных программ, так и с привлечением внебюджетных источников финансирования.

Параллельно с плановым обновлением парка министерство ужесточает контроль за текущей работой перевозчиков, уделяя особое внимание соблюдению интервалов движения. Эти меры направлены на повышение дисциплины и стабилизацию ситуации на маршрутах.

Фото из архива