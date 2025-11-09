Главная » Новости Таганрога

В Таганроге горела трансформаторная подстанция на улице Спортивной

На чтение 1 мин Просмотров 162 Опубликовано

9 ноября в Таганроге произошел пожар в трансформаторной подстанции, сообщает региональное ГУ МЧС.

Новости Таганрога

Сообщение о пожаре на улице Спортивной, 111К  поступило на пульт дежурного в 11.35. Оказалось, что произошло возгорание в трансформаторной подстанции, расположенной на территории компании «Клевер», которая производит прицепную и сельскохозяйственную технику.

Прибывшие сотрудники МЧС в 11.28 локализовали огонь на площади 30 квадратных метров. Было привлечено 19 человек и пять спецмашин. Во время происшествия никто не пострадал. Связано ли это происшествие с аварийным отключением света в Таганроге — не сообщается.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области из-за ветхой проводки сгорел дом.

Фото Анатолия Ивашова (из архива)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости подстанция пожар происшествия Таганрог трансформаторная
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru