В Таганроге горела трансформаторная подстанция на улице Спортивной

9 ноября в Таганроге произошел пожар в трансформаторной подстанции, сообщает региональное ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре на улице Спортивной, 111К поступило на пульт дежурного в 11.35. Оказалось, что произошло возгорание в трансформаторной подстанции, расположенной на территории компании «Клевер», которая производит прицепную и сельскохозяйственную технику.

Прибывшие сотрудники МЧС в 11.28 локализовали огонь на площади 30 квадратных метров. Было привлечено 19 человек и пять спецмашин. Во время происшествия никто не пострадал. Связано ли это происшествие с аварийным отключением света в Таганроге — не сообщается.

Фото Анатолия Ивашова (из архива)