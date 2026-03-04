В Ростовской области из-за ремонта пробка на трассе М-4 «Дон» достигла пяти километров

4 марта на федеральной трассе М-4 «Дон» в Ростовской области образовалась пробка протяженностью до пяти километров. Причиной затора стал ямочный ремонт дорожного полотна, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Дорожные работы организованы на 1009 километре автодороги в южном направлении. Для обеспечения безопасности движения поочередно перекрываются левая и правая полосы. В связи с этим водителям рекомендуется заранее учитывать данную информацию при построении маршрута.

Ранее мы рассказали, что проезд по платным участкам М-4 «Дон» в Ростовской области подорожал на 12%.

Фото Госавтоинспекции РО (из архива)