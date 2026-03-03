Главная » Новости Ростовской области

Проезд по платным участкам М-4 «Дон» в Ростовской области подорожал на 12%

С 2 марта ГК «Автодор» скорректировала стоимость проезда по ряду платных автомагистралей, включая участки трассы М-4 «Дон» в Ростовской области.

Пересмотр тарифов затронул как будние дни, так и выходные, с дифференциацией цен в зависимости от типа транспортного средства. Об изменениях «Автодор» сообщил на своем сайте.

Так, на отрезке М-4 с 741 по 893 км (Воронежская и Ростовская области) цены в период с понедельника по четверг теперь варьируются от 560 до 1520 рублей. В выходные дни (с пятницы по воскресенье) стоимость для легковых автомобилей увеличилась до 620 рублей.

На участке с 893 до 933 км стоимость проезда составит от 200 до 620 рублей в будние дни, кроме пятницы; 250 рублей — для легковых авто с пятницы по воскресенье.

На отрезке с 1024 до 1091 км — от 380 до 1090 рублей с понедельника по четверг, 450 рублей для легковых автомобилей с пятницы по воскресенье.

Более короткий отрезок с 1091 по 1119,5 км можно проехать за фиксированную цену от 150 до 410 рублей независимо от дня недели. Участок с 1119,5 км (Ростовская область) по 1195 км (Краснодарский край) обойдется в 300–930 рублей в будни и 350 для легковых авто рублей в выходные.

В целом, повышение цен по платным участкам М-4 «Дон» в Ростовской области составило в среднем 12%. Предыдущая индексация тарифов проводилась год назад.

С учетом новых тарифов, поездка на легковом автомобиле из Москвы в Краснодар в будний день обойдется в 5040 рублей. Использование транспондера с максимальной скидкой позволит сэкономить 15%, снизив затраты до 4284 рублей.

