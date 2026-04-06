В Ростовской области из-за падения обломков сбитого дрона случился пожар в хуторе Долотинка

Утром 6 апреля в ходе отражения очередной воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены около десятка БПЛА в Миллеровском районе, сообщил донской губернатор Юрий Слюсарь.

По его информации, в результате падения обломков одного из дронов в хуторе Долотинка Миллеровского района загорелась хозяйственная постройка на территории частного домовладения.

«Пожар удалось локализовать, жертв и пострадавших среди местных жителей нет», — отметил Юрий Слюсарь.

