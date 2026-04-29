В Ростовской области из реестра такси исключили более 2,6 тысячи машин без ОСАГО

На Дону начали массово исключать такси без страховки для защиты пассажиров.

С начала 2026 года из регионального реестра легковых такси в Ростовской области исключили более 2,6 тысячи автомобилей.

Причина — отсутствие у водителей действующего полиса ОСАГО. Об этом сообщила заместитель губернатора — министр транспорта региона Алена Беликова, информирует портал донского правительства.

По ее словам, контроль за наличием страховки у таксистов — одно из ключевых направлений работы минтранса, направленное на повышение безопасности и качества услуг. Беликова подчеркнула, что полис ОСАГО — это не просто формальное требование закона, а реальная гарантия защиты пассажиров в случае ДТП или других инцидентов во время поездки. Автомобили без страховки, отмечает замгубернатора, часто работают вне правового поля и создают угрозу для всех участников дорожного движения.

Проверки начались в декабре 2025 года. Минтранс совместно с Национальной системой страхования (НСИС) сверяет данные о страховых полисах машин, внесенных в реестр. Как уточнила министр, по итогам первого квартала 2026 года из списка убрали около 2,6 тысячи такси. Для сравнения: в декабре прошлого года после первичной выгрузки данных таких автомобилей насчитали более 5,1 тысячи из 25,3 тысячи зарегистрированных в регионе.

В минтрансе заявили, что работа по выявлению и исключению недобросовестных перевозчиков продолжится. Ведомство намерено добиваться, чтобы каждая поездка на такси была безопасной и комфортной для жителей и гостей Ростовской области.

