В Ростовской области из парка «Малинки» сбежал страус эму

Обнаружить сбежавшую птицу удалось с помощью военных. За два часа беглец сумел преодолеть расстояние в 50 км.

О побеге рассказали в пресс-службе донского парка птиц.

Пропажу страуса по кличке Эквивалент сотрудники парка обнаружили утром 14 сентября. Побег зафиксировали видеокамеры. Позже в «Малинки» позвонили военнослужащие, которые сообщили, что обнаружили эму в поселке Первомайский Красносулинского района — в 50 км от парка. Зоотехники оперативно выехали на место, где забрали беглеца.

Отмечается, что домой страус-экстремал вернулся через два часа. Его здоровью сейчас ничего не угрожает, но, по правилам, некоторое время птица пробудет на карантине, а затем вернется в свой вольер.

Фото: пресс-служба Южного парка птиц «Малинки»