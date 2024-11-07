В донском парке «Малинки» киперы спасли брошенного мамой кенгуренка

Трогательной историей поделился Южный парк птиц «Малинки» на своих информационных ресурсах.

Недавно здесь на свет появился кенгуренок. Однако малышке не повезло сразу — мама кенгуру отказалась её кормить и выбросила из сумки.

Причины такого поведения взрослой кенгуру в парке понять не могут — «ребёнок» абсолютно здоров и бодр, отклонений от нормы ветеринары не выявили. Детеныша, которого мама перестала подпускать к себе, обнаружили киперы. Они взяли девочку под опеку и заменили отказавшуюся от неё мать.

«Эта история заставляет нас задуматься о любви и заботе о животных. Если бы не внимательные киперы, кенгуренок мог бы замерзнуть, обессилеть и погибнуть», — рассказали в «Малинках».

Сейчас маленькая самочка набирается сил и привыкает к людям.

Ранее мы рассказывали, что найденный в Таганроге белый аист теперь живет в парке птиц «Малинки».

Фото и видео: Южный парк птиц «Малинки»