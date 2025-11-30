Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области иностранец хотел дать взятку инспектору ДПС и попал под стражу

В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении 39-летнего иностранца, подозреваемого в попытке дачи взятки сотруднику ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Инцидент произошел в Миллеровском районе, где мужчина предложил инспектору 15 тысяч рублей, чтобы избежать ответственности за управление автомобилем без прав. Однако сотрудник правоохранительных органов отказался принимать деньги и сообщил о попытке подкупа в дежурную часть отдела полиции.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для фигуранта уголовного дела. Сейчас расследование продолжается.

