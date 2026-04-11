В Ростовской области два водителя и пассажир получили травмы в аварии на грунтовой дороге

10 апреля в Ростовской области в результате аварии с участием двух автомобилей в Тарасовском районе пострадали два водителя и пассажир, сообщает региональная Госавтоинспекция.
Авария случилась в 14.25 на грунтовой дороге вне населенного пункта. По предварительной информации, 41-летний водитель на автомобиле Daewoo Nexia не выбрал безопасную скорость движения. Он не справился с управлением и врезался в машину Chevrolet Niva, за рулем которой находился 82-летний мужчина.
В результате ДТП травмы получили оба водителя и 66-летний пассажир Chevrolet Niva. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства аварии.
Фото Госавтоинспекции РО
