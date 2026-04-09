На Дону 79-летний водитель автомобиля ВАЗ погиб в ДТП

Пенсионер не справился с управлением, съехал с дороги, автомобиль перевернулся.

В Красносулинском районе Ростовской области в результате аварии погиб пожилой водитель автомобиля. Инцидент произошел 9 апреля, полиция выясняет все детали случившегося.

По предварительной информации, около 10 часов утра на 7-м километре автодороги Гуково — Углеродный 79-летний водитель, управлявший автомобилем ВАЗ-11113, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства.

Мужчина с тяжелыми травмами был доставлен в медицинское учреждение, где впоследствии скончался. Госавтоинспекция обращает внимание пожилых водителей на необходимость внимательно относиться к своему самочувствию перед поездками, регулярно проходить медицинские осмотры и контролировать состояние здоровья.

