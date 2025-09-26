В Ростовской области дорожные работы, которые ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», завершатся до середины ноября, сообщает официальный портал донского правительства.

Сейчас окончен ремонт на 220 объектах общей протяженностью более 400 км. Еще ведутся работы на участке км 19 +100 — км 22+397 дороги регионального значения Ростов-на-Дону — сл. Родионово-Несветайская – Новошахтинск. Там уже выполнено устройство покрытия из асфальтобетонной смеси. Рабочие ведут укрепление обочин, после чего нанесут горизонтальную разметку.

На другом участке этой дороги – км 26+155, км 26+263 — км 27+049 – ведется фрезерование. А в дальнейшем запланированы работы по устройству асфальтобетонного покрытия.

На сегодняшний день ремонт в рамках наципроекта полностью завершен 33 муниципальных районах и трех городах области: Азове, Гукове и Звереве.

Фото donland.ru