В Ростовской области будут судить капитана, чье судно врезалось в ворота шлюза на реке Дон

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела о столкновении теплохода с металлическими воротами шлюза, ущерб от которого превысил 31 миллион рублей. Обвинительное заключение утверждено Волго-Донской транспортной прокуратурой в отношении капитана судна.

Инцидент произошел при заходе теплохода в камеру судоходного шлюза Кочетовского гидроузла на реке Дон. Как сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры, капитан выбрал скорость, которая не позволила обеспечить безопасное маневрирование и остановку в требуемых обстоятельствах. Это привело к столкновению носовой части судна с металлическими воротами шлюза.

В результате аварии материальный ущерб был причинен как судовладельцу, так и ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация». Капитану предъявлено обвинение по части 1 статьи 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Семикаракорский районный суд Ростовской области.

Фото Южной транспортной прокуратуры