В Ростовской области браконьера с уловом и сетями поймали на реке

В Ростовской области сотрудники транспортной полиции задержали 67-летнего браконьера, который сетями ловил рыбу в реке Средний Егорлык. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Незаконным ловом мужчина занимался с использованием надувной резиновой лодки и ставных лесковых сетей общей длиной от 27 до 56 метров. У нарушителя изъято более 100 особей выловленной рыбы. В том числе сазан, лещ, серебристый карась, судак и берш. Причиненный ущерб составил более 40 тысяч рублей.

«В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ — незаконная добыча водных биологических ресурсов. Ему грозит до двух лет лишения свободы», — пишет источник.

Фото УТ МВД России по СКФО