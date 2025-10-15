Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области браконьера с уловом и сетями поймали на реке

В Ростовской области сотрудники транспортной полиции задержали 67-летнего браконьера, который сетями ловил рыбу в реке Средний Егорлык. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.  

Незаконным ловом мужчина занимался с использованием  надувной резиновой лодки и ставных лесковых сетей общей длиной от 27 до 56 метров. У нарушителя изъято более 100 особей выловленной рыбы. В том числе сазан, лещ, серебристый карась, судак и берш. Причиненный ущерб составил более 40 тысяч рублей.

«В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 256 УК РФ — незаконная добыча водных биологических ресурсов. Ему грозит до двух лет лишения свободы», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что жительнице Таганрога вынесли приговор за хранение и переработку немаркированной рыбы.

