Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области автомобиль слетел с дороги и перевернулся, есть пострадавшие

На чтение 1 мин Просмотров 42 Опубликовано

20 сентября на трассе в Ростовской области легковой автомобиль слетел в кювет, в больницу доставлены два человека. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Ростовской области

Авария случилась 09.50 на 137км автодороги Миллерово — ст. Вешенская в Шолоховском районе. По предварительной информации, 67-летний водитель автомобиля Toyota Camry  не выбрал безопасную скорость движения. Он не справился с управлением, машина слетела в кювет и перевернулась.  

В результате ДТП пострадали и были доставлены в больницу два пассажира – 55-летний мужчина и 51-летняя женщина. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что массовая авария с большегрузами произошла на М-4 «Дон» в Ростовской области.

Фото Госавтоинспекции РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ДТП новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности и защиты информации

Согласие на обработку персональных данных с помощью сервисов Yandex.Metrika, LiveInternet, top.mail.ru

Согласие на обработку персональных данных обратной связи

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru