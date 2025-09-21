В Ростовской области автомобиль слетел с дороги и перевернулся, есть пострадавшие

20 сентября на трассе в Ростовской области легковой автомобиль слетел в кювет, в больницу доставлены два человека. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария случилась 09.50 на 137км автодороги Миллерово — ст. Вешенская в Шолоховском районе. По предварительной информации, 67-летний водитель автомобиля Toyota Camry не выбрал безопасную скорость движения. Он не справился с управлением, машина слетела в кювет и перевернулась.

В результате ДТП пострадали и были доставлены в больницу два пассажира – 55-летний мужчина и 51-летняя женщина. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Фото Госавтоинспекции РО