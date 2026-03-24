В Ростовской области авария завершилась опрокидыванием автомобиля на тротуар

23 марта в Ростовской области легковой автомобиль во время аварии перевернулся через барьерное ограждение прямо на пешеходный тротуар, сообщает региональная Госавтоинспекция. К счастью, обошлось без пострадавших.

Новости Ростовской области

Происшествие случилось в три часа дня в Батайске. По предварительной информации, 67-летний водитель автомобиля Toyota RAV4, выезжая с второстепенной дороги, не уступил путь машине Hyundai ix35, которая следовала по главной. От удара Hyundai через барьерное ограждение вылетел на пешеходную дорожку и перевернулся.

Во время ДТП оба автомобиля получили повреждения. В настоящее время полиция выясняет все детали случившегося.

Ранее мы рассказали, что на улице Ростова во время ДТП мотоциклист резко затормозил и разбился насмерть.

Фото Госавтоинспекции РО

