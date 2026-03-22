На улице Ростова во время ДТП мотоциклист резко затормозил и разбился насмерть

В Ростове-на-Дону в результате аварии погиб мотоциклист. Трагедия произошла поздно вечером 21 марта на улице Димитрова, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительной информации, в 23.40 45-летний водитель мотоцикла «МОТОЛЭНД» двигался по улице Димитрова со стороны Зеленодольской в направлении Леваневского. В районе дома № 21 при резком торможении мужчина не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия до приезда медиков. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.

