В Ростовской области 9 и 10 июля ожидаются сильные дожди, град и шквалистый ветер

На Дону объявлено штормовое предупреждение из-за дождей и сильного ветра, которые ожидаются 9 и 10 июля. Региональное ГУ МЧС России сообщило жителям о надвигающейся непогоде.

По данным Ростгидромета, до конца суток 9 июля, а также в течение 10 июля местами в Ростовской области прогнозируется комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20-23 м/с.

В связи с этим возможны обрывы линий электропередачи и связи, сбои в работе транспорта, дорожных и коммунальных служб, а также систем жизнеобеспечения. Не исключены проблемы с дренажными и ливневыми системами, подтопление низин, где нет естественного оттока воды.

Спасатели рекомендуют жителям быть осторожными на улице, не приближаться к линиям электропередач, деревьям, рекламным щитам и витринам. В случае нештатной ситуации необходимо звонить по номеру «112».

Фото Сергея Плишенко