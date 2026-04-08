В Ростовской области 8 апреля возможны гроза, град и шквалистый ветер

8 апреля в Ростовской области ожидается ухудшение погоды, возможны сильные дожди и шквалистый ветер, сообщает региональное ГУ МЧС.

По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС» с полудня и до конца суток в донском регионе местами прогнозируются сильные дожди, ливни, гроза, град и сильный ветер до  20-22 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по Ростовской области предупреждает о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий. Опасные метеоявления могут вызвать обрывы линий связи и электропередачи, серьезные нарушения в работе всех видов транспорта, а также сбои в деятельности дорожных и коммунальных служб.

В случае ЧС нужно обращаться по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112».

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области до 10 апреля прогнозируют ночные заморозки.

Фото Сергея Плишенко

