В Ростовской области с 7 по 10 апреля прогнозируют ночные заморозки

В ближайшие дни в Ростовской области прогнозируются заморозки, что может негативно сказаться на сельском хозяйстве региона.

Новости Ростовской области

По данным ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», в период с 7 по 10 апреля ночью и утром местами ожидается понижение температуры воздуха и на поверхности почвы до -1°…-3°.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, такие погодные условия повышают вероятность возникновения происшествий, связанных с повреждением и гибелью сельскохозяйственных культур. Особую опасность заморозки представляют для цветущих и распустившихся почек ранних косточковых культур.

