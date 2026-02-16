В Ростовской области 63-летний водитель разбился насмерть, когда его машина врезалась в дерево

16 февраля в Ростовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель не справился с управлением, что привело к трагическим последствиям.

Авария случилась около 07.40 на 234 километре автодороги Котельниково — Песчанокопское в Песчанокопском районе. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 63-летний мужчина, управлявший автомобилем «ВАЗ 11181» допустил съезд на обочину, после чего врезался в дерево. В результате полученных травм водитель скончался на месте до приезда медиков.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области. Они проводят необходимые мероприятия и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Фото Госавтоинспекции РО